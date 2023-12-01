МО РФ сообщило о поражении центра подготовки и применения беспилотников ВСУ

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Вооруженные силы (ВС) России в минувшие сутки поразили центр подготовки и применения украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

«Поражены: центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области», - говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве сообщили о поражении украинской радиолокационной станции П-18 в районе Лозового в Херсонской области и войск противника в 106 районах.

В Минобороны отчитались и об успехах наших сил ПВО. Так, в районе Тягинки Херсонской области российские военные сбили украинский вертолет Ми-8. В районе Пересадовки Николаевской области уничтожен украинский истребитель МиГ-29.

Между тем на Донецком направлении ВС РФ отразили шесть украинских атак. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны за сутки составили до 300 человек. Помимо живой силы, уничтожены четыре пикапа, САУ «Акация», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.