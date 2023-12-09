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ВС РФ нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для вражеских РСЗО

14:25 09.12.2023
Цели ударов были достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
ВС РФ нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для вражеских РСЗО
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Вооруженные силы России с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования нанесли групповой удар по места, где противник производил боеприпасы для реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Град». Также поражены места производства оперативно-тактических ракет «Гром».

Как сообщает Министерство обороны России, цели ударов были достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Ранее в Минобороны сообщили , что с 3 по 8 декабря по инфраструктуре противника было нанесено 30 групповых ударов. Они наносились по арсеналам, местам хранения боеприпасов, военной техники и базам горючего. Как утверждает представитель оборонного ведомства, были поражены пункты размещения подразделений ВСУ, украинских националистов и наемников.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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