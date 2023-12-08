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МО РФ заявило о нанесении тридцати групповых ударов по инфраструктуре врага

15:59 08.12.2023
Игорь Конашенков заявил, что удары высокоточным оружием и беспилотниками были нанесены в период с 3 по 8 декабря.
МО РФ заявило о нанесении тридцати групповых ударов по инфраструктуре врага
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил о нанесении тридцати групповых ударов по инфраструктуре противника с 3 по 8 декабря.

«Нанесены 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ», - сказал он.

Удары наносились по арсеналам, местам хранения боеприпасов, военной техники и базам горючего. Как утверждает представитель оборонного ведомства, были поражены пункты размещения подразделений ВСУ, украинских националистов и наемников.

Также Конашенков рассказал об улучшении положения по по переднему краю на отдельных участках на Купянском направлении. Кроме того, наши бойцы на данном направлении отразили 19 украинских атак. За неделю украинская сторона потеряла более 480 человек.

На Краснолиманском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю в районе Ямполовки и отразили десять украинских атак. Недельные потери противника в живой силе на данном направлении превысили 1440 человек. В сводке о проведении специальной военной операции говорится и о срыве попыток украинских диверсантов переправиться на левый берег Днепра и острова.

Конашенков рассказал и об успехах российских сил ПВО. За неделю сбиты три украинских истребителя МиГ-29, два штурмовика Су-25, вертолет Ми-8. Перехвачены 11 снарядов выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, две противорадарные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты ЗРК С-200, одна корректруемая авиабомба JDAM и 224 беспилотника. В течение недели взяты в плен 12 украинцев.

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