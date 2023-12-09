СК возбудил дело о покушении на убийство на стрелявшего в росгвардейцев в Москве

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Органами московского следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, открывшего огонь по бойцам Росгвардии ночью на северо-западе Москвы. Об этом сообщили представители СК в Telegram-канале.

Подозреваемому инкриминируют покушение на убийство двух лиц. Следователи следственного комитета изучают записи с камер видеонаблюдения, а также ведут допрос предполагаемых очевидцев происшествия.

«Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)», - говорится в сообщении столичного СК.

Напомним, ранее пресс-служба ГУ Росгвардии в Москве сообщила о задержании мужчины, открывшего огонь по двум сотрудникам Росгвардии на улице Трвардовского. В результате нападения оба росгвардейца получили ранения, им была оказана медицинская помощь.