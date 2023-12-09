Мужчина, ранивший двух сотрудников Росгвардии, задержан

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Органы внутренних дел задержали мужчину, открывшего огонь из травматического пистолета по двум сотрудникам Росгвардии ночью на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве.

В ведомстве отметили, что росгвардейцы получили необходимую медицинскую помощь. По факту нападения на военнослужащих проводится проверка.

Ранее сообщалось о конфликте между двумя сотрудниками Росгвардии и неизвестным мужчиной на улице Твардовского на северо-западе Москвы. Мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего скрылся с места преступления. Утверждается, что один из офицеров получил огнестрельное ранение щеки, второй - ранение по касательной в голову.