Два сотрудника Росгвардии получили ранения на северо-западе Москвы

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Огнестрельные ранения получили два сотрудника Росгвардии после конфликта с неизвестным, произошедшего ночью на улице Твардовского. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации агентства, сотрудники находились не при исполнении, когда неизвестный открыл по ним огонь из травматического пистолета. Один из росгвардейцев получил ранение по касательной в голову, другой получил ранение щеки. Стрелявший скрылся с места преступления.

О причинах конфликта не сообщается, проводится проверка.