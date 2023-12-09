Эксперт Дэвис заявил, что мощь ВПК РФ заставит США и Украину пойти на переговоры

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Российская оборонная промышленность обладает столь высоким потенциалом, что США и Украине ничего не остается, как добиваться начала мирных переговоров. Об этом подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил в интервью Stephen Gardner.

«Прошлое наступление ВСУ провалилось, и еще одно уж точно не станет успешным, потому что российская армия стала еще сильнее, чем раньше. И у них есть промышленные возможности, чтобы производить больше. Украине и США надо добиться какого-то урегулирования путем переговоров», - приводит РИА Новости слова военного эксперта.

Он считает, бессмысленно накачивать Киев оружием, так как это «не закончит войну». Эксперт подчеркнул, что критически относится к популярному в Белом доме клише о безразмерности помощи Украине.

«А вот что нам совершенно не стоит делать, так это предоставлять что-либо в любом объеме без каких-либо условий. "Мы будем поддерживать вас, сколько потребуется" — я думаю, нам стоит немедленно выбросить это из лексикона», - резюмировал военный аналитик.

Напомним, что Белый дом пытается использовать любые рычаги, чтобы «продавить» в конгрессе США выделение средств на дальнейшую военную помощь Украине. Один из весовых аргументов привел госсекретарь США Энтони Бленкен, заявивший, что 90 процентов расходов на поддержку ВСУ остается в Америке и идет на наращивание производства военных заводов.