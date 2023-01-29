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Артиллеристы назвали HIMARS основным противником в ходе СВО

Владимир Расходчиков
15:22 29.01.2023
Российские артиллеристы получили навыки для успешной борьбы с иностранными видами вооружения в ходе проведения СВО.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Артиллеристы нарастили темпы своей боевой работы и ухода в укрытие после огня в ходе проведения специальной военной операции. Это помогает при борьбе с поставленными Западом системами HIMARS. Также российские расчеты усовершенствовали маскировку своих позиций. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал преподаватель Михайловской военной артиллерийской академии.

«Мы увеличили скорость работы, чтобы противодействовать тому, что они нам представляют. Мы противодействуем основному нашему противнику, это системам HIMARS. На основе этого мы увеличили скорость работы, улучшили маскировку. Научились правильно маскироваться, чтобы быть незамеченными после стрельбы. Вот это считаю, основной, такой самый большой опыт, маскировка и скорость работы», - объяснил специалист. 

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Академия Артиллерии» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете, что думают экипажи отечественных «Смерчей» об американских HIMARS, существует ли способ остановить «Искандеры» и почему российских артиллеристов будущего готовят к службе под покровом ночи.

Ранее командир батареи САУ «Мста-С» под позывным Сура рассказал, что в артиллерийские подразделения ВС РФ, работающие в зоне СВО, внедряются современные технологии обмена информацией — защищенные электронные планшеты, которые помогают быстро получать информацию о целях.

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