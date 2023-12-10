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Татьяна Судец чуть не разорилась в Японии из-за необычного увлечения

Алексей Курильченко
12:00 10.12.2023
Во время работы в Японии Татьяне показали местные игровые автоматы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Советская телеведущая Татьяна Судец девять месяцев прожила в Японии, где вела образовательную передачу «Говорите по-русски» на канале NHK. В свободное время японцы показали ей свое национальное увлечение, которое чуть не разорило «Татьяну-сан». Об этом она рассказала в программе «Галерея Звезд» на нашем телеканале.

«Режиссер Кимито-сан в Киото куда-то каждый вечер уходил. Он говорил - пачинко. Что вы чините то каждый вечер? Мне тоже нужно починить, у меня набойка на босоножке. А он говорит: "Таня-сан, не надо вам это"... Вообщем, повели меня. А пачинко, оказывается, это игровые автоматы. Вот они меня и сгубили», - рассказала ведущая.

Коллега Судец по программе Никита Ямасита также поделился, как телеведущая играла на этих автоматах, где используются металлические шарики.

«Большие деньги она не выигрывала. Но, боюсь, какая-то часть зарплаты у нее уходила на приобретение этих шариков», - рассказал коллега.

Ямасита добавил, что японские зрители очень любили программы с участие Судец и даже ласково ее называли «Любимая Татьяна-сан».

Полное интервью с легендарной советской телеведущей Татьяной Судец смотрите в новом выпуске программы «Галерея Звезд» телеканале «Звезда» и на нашем сайте.

«Галерея Звезд» - это совместный проект телеканала «Звезда» и РТРС. В его рамках у подножия Останкинской телебашни зажглись звезды легенд советского и российского телевидения. Проект лег в основу одноименного шоу, где ведущие и их близкие рассказывают о карьере и жизни. В эфир уже вышли выпуски о спортивном комментаторе Николае Озерове, знаменитом ведущем программы «В мире животных» Николае Дроздове, советских дикторах Игоре Кириллове, Валентине Леонтьевой и Анне Шатиловой, а также ведущем капитал-шоу «Поле чудес» Леониде Якубовиче.

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