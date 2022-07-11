Дроздов рассказал о самочувствии после инцидента на съемках

Ранее сообщалось о том, что телеведущий потерял сознание в Москве на съемочной площадке.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российский телеведущий, Заслуженный журналист РФ Николай Дроздов в беседе со «Звездой» рассказал о своем самочувствии после инцидента на съемочной площадке.

«У меня там закружилась голова. Давление упало за два часа съемок. Мне взяли и вызвали скорую. Врачи приехали, давление померили, все оказалось в норме, после этого они уехали», - уточнил Дроздов.

По его словам, сейчас с ним все в порядке и беспокоиться не о чем.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что 85-летний ученый потерял сознание во время съемок в Москве. Утверждалось, что он почувствовал себя плохо на площадке на Аргуновской улице. Сообщалось, что Николая Дроздова осмотрели врачи