В Кремле получили уже свыше 600 тысяч обращений к Путину для прямой линии

Часть вопросов касается выборов президента России в 2024 году.

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В Кремле получили уже свыше 600 тысяч обращений от жителей страны к президенту России Владимиру Путину к предстоящей прямой линии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что ряд вопросов касается президентской кампании 2024 года.

«Многие люди просят Путина снова баллотироваться на пост президента в вопросах, поступающих к прямой линии», - рассказал Песков.

Напомним, что традиционная ежегодная прямая линия с президентом России намечена на 14 декабря. Вопросы от граждан начали принимать с 1 декабря.

Задать свой вопрос Путину можно по номеру бесплатного телефона 8-800-200-40-40, через СМС-сообщение на номер 0-40-40 или через сайт «Москва-Путину».