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Руслан Курбанов рассказал об охоте ВСУ за его танком после получения звания Героя

11:54 09.12.2023
Командир современного танка Т-80БВМ рассказал, как получил почетную награду Героя России.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Начальник штаба танкового батальной 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, Герой России капитан Руслан Курбанов вернулся на передовую после тяжелого ранения и сегодня со своими бойцами и продолжает выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении специальной военной операции, передавая свой боевой опыт молодым.

Герою России Руслану Курбанову всего 26 лет, но за плечами у командира-танкиста богатый опыт ведения боевых действий с украинскими националистами. Он принимает активное участие в Спецоперации с самого ее начала, прошел путь от командира взвода до начальника штаба танкового батальона.

О своем тяжелом ранении Герой России рассказывает, что слабину дать не мог. По его словам, так бы он подвел не только своих более молодых сослуживцев, но и находящиеся рядом подразделения спецназа ГРУ.

«Был механик-водитель, которому 19 лет, и наводчик-оператор, которому 21 год. Считаю это не очень хорошо, если я буду прятаться за их спинами. Так что организовали грамотное взаимодействие между спецназом ГРУ и танковыми экипажами, и смогли выбраться из окружения, а потом одними из первых пробились на аэропорт Гостомель», - рассказывает танкист.

В этом бою танковый взвод Курбанова за несколько суток  уничтожил более 200 военнослужащих противника и 36 единиц техники ВСУ. За проявленное мужество и героизм тогда еще командиру танкового взвода старшему лейтенанту Руслану Курбанову было присвоено высокое звание Героя России.

Командир танка делится: бронетехника является ключевой целью для противника. В одном из боев по его машине противник трижды попал из ПТУРа, однако танк остался работоспособен, а броня сохранила жизнь экипажа.

«Когда получал звание Героя России, я разговаривал с одним из Героев, и первый же вопрос, который он мне задал: "не было такого ощущения, что все охотятся на тебя?". К сожалению, оно так и есть. Когда танковый экипаж оказывается в городе, на него, как на мушку, объявлена охота, все пытаются уничтожить этот танк», - отметил Герой России.

О своих заслугах капитан говорит скромно: работа всего экипажа. Он лично проходит все экипажи, проверяет готовность военнослужащих к выполнению боевой задачи, состояние техники, дает напутствия подчиненным.

«Считаю, что это не только моя заслуга. Это заслуга моего экипажа, всего моего взвода, потому что все действия я выполнял в составе всего взвода. Это заслуга всех моих ребят», - говорит Курбанов.

О том, как получил «Золотую Звезду» рассказал Герой России Сергей Бачериков. Заместитель командира РХБЗ батальона получил высокую награду после того, как успешно удержал опорный пункт против сил противника, превосходящих его отделение в шесть раз.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

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