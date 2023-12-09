Небензя может посетить КПП «Рафах» вместе с делегацией Совбеза ООН

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Делегация Совета безопасности ООН посетит КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Ожидается, что в состав делегации войдет и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Делегация представителей Совбеза посетит КПП "Рафах" в понедельник», - цитирует его РИА Новости.

Через КПП «Рафах» многие россияне уже перебрались из сектора Газа в Египет. Из Египта МЧС России организовало несколько рейсов с эвакуированными гражданами РФ и их семьями. Так, ранее сообщалось о прибытии в Москву еще 133 человек, эвакуированных через КПП «Рафах».