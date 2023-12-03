Еще 133 россиянина и члены их семей были эвакуированы через КПП «Рафах»

После завершения всех необходимых процедур эвакуированные из Газы россияне будут доставлены в Москву.

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Еще одна группа россиян и членов их семей в составе 133 человек были эвакуированы из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе палестинского анклава и Египта. Они будут далее доставлены в Россию на спецборту МЧС России. Об этом сообщили в службе в воскресенье 3 сентября.

«МЧС России продолжает работу с покинувшими сектор Газа россиянами. Через пункт пропуска «Рафах» прошли еще 133 россиянина и члены их семей», - написала пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Уточняется, что специалисты МЧС РФ в Египте оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, эвакуированных обеспечивают питанием и водой. Также в настоящий момент им помогают с оформлением нужных документов.

В министерстве добавили, что следующим этапом эвакуации будет доставка людей на спецборту МЧС в Москву.

Ранее 25 ноября сообщали о временном закрытии КПП «Рафах» для граждан всех стран из-за гуманитарной паузы по соглашению Израиля и ХАМАС. Тем не менее в России сразу же успокоили оставшихся в секторе Газа россиян, отметив, что все получат необходимую поддержку, а эвакуация еще не завершена.