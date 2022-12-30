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«Папа, привет!»: кадры телемоста между Казанью и военнослужащими в тыловой зоне СВО

Семен Лавров
05:00 30.12.2022
Телемосты, на которых военнослужащие могут увидеться с семьями, проводятся регулярно для поддержания боевого духа бойцов и информирования их родственников.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России опубликовало кадры телемоста между Казанью и тыловой зоной проведения специальной военной операции (СВО). Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) смогли увидеться с родственниками, обменяться новогодними поздравлениями и словами поддержки.

Кроме этого, российских бойцов с наступающим праздником поздравили артисты ансамбля песни и пляски ЦВО. Они вручили им праздничные подарки, среди которых был музыкальный инструмент - гитара.

Телемосты, на которых военнослужащие могут увидеться с близкими, проводятся регулярно для поддержания боевого духа личного состава и информирования семей бойцов.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры общения по видеосвязи военнослужащих с родственниками из Новосибирска. В данном мероприятии также приняли участие артисты ансамбля песни и пляски (ЦВО), которые совместно с военными исполнили песни под гитару.

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