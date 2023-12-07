В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Хинштейн назвал халатное отношение к оружию причиной трагедии в брянской гимназии

Ирина Елагина
14:00 07.12.2023
По информации депутата, в январе 2022 года в последний раз проверялись условия хранения охотничьего ружья, оказавшегося в руках ребенка и ставшего орудием преступления.
Хинштейн назвал халатное отношение к оружию причиной трагедии в брянской гимназии
© Фото: Андрей Мазунин, РИА Новости
Читайте нас на:

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что халатность стала возможной причиной трагедии в брянской гимназии, где школьница застрелила одноклассницу, ранила еще пять человек и покончила с собой. Своим мнением депутат поделился в Telegram-канале.

«Одна из причин произошедшей трагедии в брянской школе - халатное отношение к хранению огнестрельного оружия», - считает депутат.

Он пояснил, что по правилам оружие должно храниться в сейфе и никто, кроме владельца, не может иметь доступ к нему. За условиями хранения огнестрельного оружия в домашних условиях должны следить сотрудники полиции и выполнять свою работу не формально.

Хинштейн поделился инсайдерской информацией о марке и сроках лицензии оружия, которое принесла в гимназию восьмиклассница.

«Отец девочки владел гладкоствольным помповым ружьем "Бекас-3". Срок разрешения на него истекал 16.10.2024. Последняя проверка условий хранения оружия проходила 05.01.2022», - добавил депутат.

Ранее Хинштейн опубликовал в Telegram снимок охотничьего ружья «Бекас-3», ставшего орудием преступления в брянской гимназии. По предварительным данным, девочка принесла ружье в школу в тубусе.

Напомним, что сегодня утром в одном из классов брянской гимназии восьмиклассница открыла огонь по детям - несколько человек были ранены, одна девочка погибла, после чего нападавшая сама застрелилась. Идет расследование уголовного дела, один из вопросов, интересующих следствие, как оружие попало в руки ребенка.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:17 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала гражданина Белоруссии, причастного к подрыву ж/д составов в ноябре
14:04 В стране и мире
Правоохранители допросят директора брянской гимназии, где произошла стрельба
14:02 Армия
Видео
Евменов заявил, что безопасность в Арктике ухудшилась из-за расширения НАТО
13:28 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры работы сотрудников СК в гимназии в Брянске
10:34 В стране и мире
Совет Федерации назначил дату президентских выборов на 17 марта 2024 года
Популярное
Тейлор Свифт обошла Путина и Барби в номинации «Человек года» журнала Time
Видео
Опубликованы кадры сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С
Видео
Небо над Абу-Даби окрасили в цвета российского флага во время визита Путина
Видео
В Азовском музее-заповеднике показали найденный в Донбассе скелет мамонта
Музыкант Сергей Трофимов сказал, что хочет поспать, в ответ на вопрос об аварии
Видео
Путину показали атомный взрыв на выставке «Россия» на ВДНХ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.