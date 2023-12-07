Хинштейн назвал халатное отношение к оружию причиной трагедии в брянской гимназии
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что халатность стала возможной причиной трагедии в брянской гимназии, где школьница застрелила одноклассницу, ранила еще пять человек и покончила с собой. Своим мнением депутат поделился в Telegram-канале.
«Одна из причин произошедшей трагедии в брянской школе - халатное отношение к хранению огнестрельного оружия», - считает депутат.
Он пояснил, что по правилам оружие должно храниться в сейфе и никто, кроме владельца, не может иметь доступ к нему. За условиями хранения огнестрельного оружия в домашних условиях должны следить сотрудники полиции и выполнять свою работу не формально.
Хинштейн поделился инсайдерской информацией о марке и сроках лицензии оружия, которое принесла в гимназию восьмиклассница.
«Отец девочки владел гладкоствольным помповым ружьем "Бекас-3". Срок разрешения на него истекал 16.10.2024. Последняя проверка условий хранения оружия проходила 05.01.2022», - добавил депутат.
Ранее Хинштейн опубликовал в Telegram снимок охотничьего ружья «Бекас-3», ставшего орудием преступления в брянской гимназии. По предварительным данным, девочка принесла ружье в школу в тубусе.
Напомним, что сегодня утром в одном из классов брянской гимназии восьмиклассница открыла огонь по детям - несколько человек были ранены, одна девочка погибла, после чего нападавшая сама застрелилась. Идет расследование уголовного дела, один из вопросов, интересующих следствие, как оружие попало в руки ребенка.