Хинштейн назвал халатное отношение к оружию причиной трагедии в брянской гимназии

По информации депутата, в январе 2022 года в последний раз проверялись условия хранения охотничьего ружья, оказавшегося в руках ребенка и ставшего орудием преступления.

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что халатность стала возможной причиной трагедии в брянской гимназии, где школьница застрелила одноклассницу, ранила еще пять человек и покончила с собой. Своим мнением депутат поделился в Telegram-канале.

«Одна из причин произошедшей трагедии в брянской школе - халатное отношение к хранению огнестрельного оружия», - считает депутат.

Он пояснил, что по правилам оружие должно храниться в сейфе и никто, кроме владельца, не может иметь доступ к нему. За условиями хранения огнестрельного оружия в домашних условиях должны следить сотрудники полиции и выполнять свою работу не формально.

Хинштейн поделился инсайдерской информацией о марке и сроках лицензии оружия, которое принесла в гимназию восьмиклассница.

«Отец девочки владел гладкоствольным помповым ружьем "Бекас-3". Срок разрешения на него истекал 16.10.2024. Последняя проверка условий хранения оружия проходила 05.01.2022», - добавил депутат.

Ранее Хинштейн опубликовал в Telegram снимок охотничьего ружья «Бекас-3», ставшего орудием преступления в брянской гимназии. По предварительным данным, девочка принесла ружье в школу в тубусе.

Напомним, что сегодня утром в одном из классов брянской гимназии восьмиклассница открыла огонь по детям - несколько человек были ранены, одна девочка погибла, после чего нападавшая сама застрелилась. Идет расследование уголовного дела, один из вопросов, интересующих следствие, как оружие попало в руки ребенка.