В штате Мадхья-Прадеш разбились два истребителя ВВС Индии

О судьбе членов экипажей самолетов Су-30 и Мираж-2000 пока ничего неизвестно.

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В штате Мадхья-Прадеш потерпели крушение два самолета Военно-воздушных сил Индии. Об этом сообщает местный телеканал NDTV, ссылаясь на свои источники.

По предварительным данным, истребители Су-30 (российский двухместный многоцелевой истребитель) и Mirage 2000 (французский многоцелевой истребитель четвертого поколения) разбились во время тренировочных полетов. Оба летательных средства вылетели с базы ВВС в Гвалиоре, четвертом по величине городе штата Мадхья-Прадеш.

Сведений о судьбе членов экипажей пока нет. Официальные лица пока никак не прокомментировали информацию о происшествии.

Ранее стало известно, что пятеро неизвестных погибли в результате угона легкомоторного самолета Cessna-206 за 1,5 млн $ из авиаклуба в городе Чако. По данным издания Diario Norte, они забыли открыть подачу топлива, из-за чего воздушное судно рухнуло сразу после взлета и загорелось.