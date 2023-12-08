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США хочет создать дилемму для РФ в переговорах с Украиной к концу 2024 года

Никита Черненко
09:51 08.12.2023
Соединенные Штаты надеются создать условия, при которых Россия будет вести переговоры на условиях киевского режима или иметь дело с «сильной Украиной».
США хочет создать дилемму для РФ в переговорах с Украиной к концу 2024 года
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости
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Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил о намерении Штатов создать к концу 2024 года условия, при которых Россия бы была вынуждена вести переговоры с киевским режимом на выгодных для него условиях. Об этом он сообщил в ходе конференции Аспенского университета.

Советник отметил, что для этого требуется создать более прочный производственный фундамент как в странах Запада, спонсирующих киевский режим оружием, так и на территории самой Украины. Он выразил мысль, что к концу следующего года получится добиться более сильных позиций и начать диктовать Москве свои условия.

«Нам бы хотелось, чтобы в конце следующего года украинцы оказались на такой позиции, при которой России пришлось бы принимать решение: или садиться за стол переговоров на условиях, приемлемых для Киева и опирающихся на Устав ООН, который подкрепляет суверенитет и территориальную целостность всей Украины, или они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более сильную промышленность в США и Европе», - сказал Файнер.

Ранее Белый дом сообщал о намерении отправить в правительство Украины советника Госдепа США. Это решение объяснялось целью ускорения перехода Украины к совместному с Западом вооружению, а также «борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критически важные отрасли».  

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