Остин призвал конгрессменов помочь Киеву под угрозой отправки их родни на фронт
Шеф Пентагона Ллойд Остин угрожал конгрессменам отправить их родных воевать на Украину, если те не выделят денег на помощь Киеву.
Сенсационные подробности закрытого совещания в палате представителей озвучил журналист Такер Карлсон. Его сообщение взбудоражило весь Twitter - откликнулся даже Илон Маск, который переспросил, правда ли это, на что получил утвердительный ответ.
Военно-политическое руководство США уже вторую неделю откровенно давит на парламент, чтобы выбить финансирование для ВСУ. С призывами выделить новый пакет военной помощи выступали Джон Кирби, Джейк Салливан и даже сам президент Джо Байден. Но вчерашнее голосование в сенате провалилось. Госсекретарь Энтони Блинкен запоздало оправдывается, что миллиарды долларов, потраченные на режим Зеленского, на самом деле выгодны Америке.
«Такер Карлсон: Ллойд Остин сообщил членам палаты представителей, что, если они не выделят больше денег для Зеленского, "мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей бороться с Россией". Платите олигархам, или мы убьем ваших детей.
Маск: Он правда это сказал?
Карлсон: Да, подтверждаю».
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен привел данные о выгодности военной помощи Украине для американской оборонной промышленности, так как порядка «90% военной помощи, которую мы оказали, в действительности было потрачено здесь, в США, с нашими производителями».