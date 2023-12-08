Остин призвал конгрессменов помочь Киеву под угрозой отправки их родни на фронт

«Платите олигархам, или мы убьем ваших детей» - так отреагировал на заявление главы Пентагона американский журналист Такер Карлсон.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ukrainian Presidential Press Off, XinHua, Globallookpress

Шеф Пентагона Ллойд Остин угрожал конгрессменам отправить их родных воевать на Украину, если те не выделят денег на помощь Киеву.

Сенсационные подробности закрытого совещания в палате представителей озвучил журналист Такер Карлсон. Его сообщение взбудоражило весь Twitter - откликнулся даже Илон Маск, который переспросил, правда ли это, на что получил утвердительный ответ.

Военно-политическое руководство США уже вторую неделю откровенно давит на парламент, чтобы выбить финансирование для ВСУ. С призывами выделить новый пакет военной помощи выступали Джон Кирби, Джейк Салливан и даже сам президент Джо Байден. Но вчерашнее голосование в сенате провалилось. Госсекретарь Энтони Блинкен запоздало оправдывается, что миллиарды долларов, потраченные на режим Зеленского, на самом деле выгодны Америке.

«Такер Карлсон: Ллойд Остин сообщил членам палаты представителей, что, если они не выделят больше денег для Зеленского, "мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей бороться с Россией". Платите олигархам, или мы убьем ваших детей. Маск: Он правда это сказал? Карлсон: Да, подтверждаю».

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен привел данные о выгодности военной помощи Украине для американской оборонной промышленности, так как порядка «90% военной помощи, которую мы оказали, в действительности было потрачено здесь, в США, с нашими производителями».