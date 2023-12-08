СК на транспорте назвало помпаж двигателя причиной посадки рейса в Толмачево
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России назвало помпаж двигателя причиной, по которой рейс авиакомпании S7 Новосибирск-Москва экстренно приземлился в аэропорте Толмачево сразу после взлета. Информацию опубликовала пресс-служба ведомства.
Следственное управление также начало доследственную проверку инцидента по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
«По предварительным данным, 8 декабря 2023 года из-за помпажа двигателя самолет Boeing 737-800, следовавший рейсом Новосибирск - Москва, совершил посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска», - сообщила пресс-служба.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура ранее сообщила о возвращении в аэропорт рейса Новосибирск-Москва в связи с технической неисправностью. Отмечается, что на борту находились 176 пассажиров, часть из них заметили языки пламени из двух двигателей, самолет был отстранен от перевозок.