В стране и мире СК на транспорте назвало помпаж двигателя причиной посадки рейса в Толмачево Никита Черненко Начата доследственная проверка по статье УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. © Фото: zstproc, Telegram Читайте нас на: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России назвало помпаж двигателя причиной, по которой рейс авиакомпании S7 Новосибирск-Москва экстренно приземлился в аэропорте Толмачево сразу после взлета. Информацию опубликовала пресс-служба ведомства. Следственное управление также начало доследственную проверку инцидента по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. «По предварительным данным, 8 декабря 2023 года из-за помпажа двигателя самолет Boeing 737-800, следовавший рейсом Новосибирск - Москва, совершил посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска», - сообщила пресс-служба. Западно-Сибирская транспортная прокуратура ранее сообщила о возвращении в аэропорт рейса Новосибирск-Москва в связи с технической неисправностью. Отмечается, что на борту находились 176 пассажиров, часть из них заметили языки пламени из двух двигателей, самолет был отстранен от перевозок. Экспертное мнение и аналитика