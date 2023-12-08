Самолет Новосибирск-Москва экстренно сел в Толмачево сразу после взлета

Вскоре после взлета пассажиры заметили пламя, которое вырывалось из двигателей. Борт вернули в аэропорт вылета, людей разместили в терминале.

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В Новосибирске в связи с технической неисправностью экстренную посадку совершил самолет авиакомпании S7. Об инциденте сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Рейс Новосибирск - Москва вылетел из аэропорта Толмачево с опозданием. На борту находились 176 пассажиров. Вскоре, по предварительной информации, у Boeing 737 произошел помпаж обоих двигателей, рассказали в местном портале NGS.RU.

Пассажиры заметили языки пламени, как отмечается, они вырывались из двух вышедших из строя двигателей. После этого самолет вернулся в аэропорт.

В ведомстве отметили, что воздушное судно отстранили от перевозок, пассажиров разместили в аэропорту.

«Посадка произведена в штатном режиме. В настоящее время борт отстранен от эксплуатации, пассажиры размещены в здании аэровокзала, ведется подготовка резервного воздушного судна для выполнения рейса», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Вместе с тем, проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Также контролируется получение пассажирами услуг, предоставляемых при задержке рейсов.