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Работают в несколько смен: как рембаты в полевых условиях «оживляют» боевую технику в ходе СВО

07:00 14.01.2023
Военнослужащим помогают сотрудники заводов-изготовителей.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В ходе проведения специальной операции бойцы ремонтных подразделений Западного военного округа продолжают бесперебойное обслуживание и ремонт вооружения и техники. Для этого развернули специальные пункты. В полевых условиях, соблюдая все принципы маскировки, проводят работы любой сложности благодаря высокой квалификации военнослужащих ремонтных подразделений и современным машинам технического обслуживания.

В первую очередь ремонтируется то, что нужно для выполнения боевой задачи. Бойцы трудятся в несколько смен, что позволяет работать круглосуточно. Военнослужащим помогают сотрудники заводов-изготовителей. Те наизусть знают устройство военной техники, которая сошла с конвейеров.

«Здесь работают профессионалы-специалисты. Мы передаем машины на передовую в таком состоянии, какие они выходят с завода, чтобы бойцы ни в чем не нуждались, и победа была за нами», - сказал представитель завода-изготовителя Евгений.

Скорость ремонта в полевых мастерских огромная, но она не идет в ущерб качеству. Механики сами занимают места экипажа и проверяют каждую машину перед отправкой на передовую. Техника проходит «обкатку» на полигоне у рембата.

Ранее «Звезда» показывала, как рембаты «оживляют» военную технику в Крыму. Личный состав знает характерные неисправности своей техники, а представители заводов-изготовителей оказывают им помощь, указывая на элементы, которые можно модернизировать.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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