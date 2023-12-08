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Турецкая партия призвала к выводу армии США с авиабазы «Инджирлик»

Ирина Елагина
06:35 08.12.2023
В турецкой партии «Родина» считают противоречащим интересам страны размещение американских самолетов на базе «Инджирлик».
Турецкая партия призвала к выводу армии США с авиабазы «Инджирлик»
© Фото: defense.gov
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Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал к выводу американских военных с базы «Инджирлик», считая что это «вопрос безопасности Турции». Об этом сообщило РИА Новости.

«Это вопрос безопасности Турции. США создали военные базы в Греции в противовес Турции, поступают угрозы с севера Сирии. Турции необходимо закрыть базу для американских военных. Это историческая необходимость», - заявил Перинчек.

Он напомнил, что его партия более 60 лет борется за закрытие американской авиабазы, сейчас этот вопрос стал особенно актуальным из-за обострения палестино-израильского конфликта.

«Американские военные самолеты, поднимающиеся в воздух с базы "Инджирлик", совершают посадку на базе "Акротири" на Кипре, а оттуда уже доставляется необходимое вооружение для Израиля», - подчеркнул политик.

Ранее сообщалось о скандале в Ханье на Крите, где находится база ВМФ США Суда: двое пьяных моряков с авианосца ВМФ США «Джеральд Форд» избили двух девочек-подростков в Венецианской гавани курортного города.

Напомним, что США поддерживают Израиль с войне с ХАМАС, американские ВВС атакуют позиции «Хезболлы» в Ливане, чтобы войска ЦАХАЛ могли сосредоточиться на боевых действиях в секторе Газа.

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