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Protothema: пьяные американские матросы избили 15-летних девочек на Крите

Ирина Елагина
10:54 06.12.2023
По данным СМИ, нападение произошло в Венецианской гавани Ханьи.
Protothema: пьяные американские матросы избили 15-летних девочек на Крите
© Фото: Andrej Tarfila, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Пьяные матросы с авианосца ВМФ США «Джеральд Форд» избили двух девочек-подростков в Ханье на Крите, где находится база Суда. Подробности инцидента сообщил греческий портал Protothema.

«Две несовершеннолетние девочки подали жалобы на то, что в субботу вечером в Венецианской гавани Ханьи на них напали два пьяных американских моряка», - приводит РИА Новости информацию зарубежного издания.

Девочки пояснили, что матросы били их кулаками и давали пощечины. Со слов пострадавших составлены фотороботы преступников.

По данным греческих СМИ, это уже не первая пьяная выходка американских моряков в Ханье. Дважды местные жители были свидетелями драки между членами команды корабля USS Gerald Ford, и вот теперь от американских военных пострадали дети.

Ранее сообщалось о проблемах с психологическим состоянием американских военных моряков, что стало причиной участившихся случаев дезертирства.

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