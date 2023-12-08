Во время рейдов ЦАХАЛ на Западный берег Иордана были ранены 18 палестинцев

Среди 18 раненых пять человек оказались с тяжелыми огнестрельными ранениями, а двое находятся в критическом состоянии.

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Во время рейдов Армии обороны Израиля на Западном берегу Иордана пострадали не менее 18 палестинцев, они были ранены в столкновениях с израильскими военными. Об этом информирует телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, палестинцы получили ранения в городе Аль-Хадир. В числе пострадавших пять человек с тяжелыми огнестрельными ранениями, а также медсестра Общество Красного Полумесяца Палестины с осколочным ранением. Двое раненых сейчас в критическом состоянии, сообщает телеканал.

Рейды Армии обороны Израиля прошли в ряде городов на Западном берегу Иордана. ЦАХАЛ столкнулся с палестинским сопротивлением в Хевроне, Санджаре и Тулькарме, а также в лагерях беженцев.

Ранее сообщалось о гибели пяти палестинцев после удара Израиля по одному из лагерей беженцев. На месте происшествия ведется поиск погибших и разбор завалов.