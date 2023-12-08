В результате удара Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли пять человек

На месте происшествия ищут выживших и раненых, также идет разбор завалов.

© Фото: Abed Rahim Khatib dpa Globallookpress

В результате удара ВВС Израиля по лагерю беженцев в центральном районе секторе Газа погибли пять человек. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Как пишет RT, на месте происшествия ведется поиск раненых и выживших. Также идет разбор завалов.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по Ливану и Сирии. Как передали в ЦАХАЛ, эти действия были ответом на обстрел территорий Израиля со стороны двух государств.