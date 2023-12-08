В результате удара Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли пять человек
На месте происшествия ищут выживших и раненых, также идет разбор завалов.
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В результате удара ВВС Израиля по лагерю беженцев в центральном районе секторе Газа погибли пять человек. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
Как пишет RT, на месте происшествия ведется поиск раненых и выживших. Также идет разбор завалов.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по Ливану и Сирии. Как передали в ЦАХАЛ, эти действия были ответом на обстрел территорий Израиля со стороны двух государств.