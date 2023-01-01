Страховые пенсии для неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 4,8%
Средний размер выплат достигнет 21 864 рублей.
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В России страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 4,8 процента. Предполагается, что их средний размер достигнет 21 864 рублей.
Всего на выплату пенсий в бюджете Социального фонда заложено свыше 9,5 триллиона рублей. Из них около девяти триллионов направят на страховые пенсии.
Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ. Его размер в 2023 году составит 16 242 рубля.
Отмечается, что новый размер МРОТ поможет обеспечить повышение зарплаты около 3,5 миллиона бюджетников.