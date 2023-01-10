Точно в цель: кадры отработки военнослужащими ВВО огня из крупнокалиберных «Утесов»
На полигоне Восточного военного округа (ВВО) «Успеновский» на острове Сахалин продолжается отработка слаженности танковых экипажей ВС РФ. Бойцы отрабатывают стрельбу из 12,7 мм крупнокалиберного пулемёта «Утес».
В ходе занятий по огневой подготовке все военнослужащие, вне зависимости от своей воинской должности, осваивают ведение пулеметного огня по наземным и низколетящим воздушным целям.
Учения на Сахалине проходят под руководством опытных офицеров ВВО и участников боевых действий в зоне специальной военной операции. Военнослужащие отрабатывают уничтожение живой силы и легкобронированной техники условного противника. Огонь по целям на расстоянии до 2 километров ведется с места.
Помимо этого, российские танкисты ежедневно выполняют нормативы по тактической и специальной подготовке. Проводятся занятия по вождению боевых машин в условиях сильно пересеченной местности, на которых экипажи преодолевают естественные и искусственные препятствия.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой подготовки экипажей танков Т-80. Военнослужащие вели прицельный огонь из гладкоствольных орудий и пулеметов по мишеням, имитирующим тяжелую технику и авиационные средства условного противника.