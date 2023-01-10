Точно в цель: кадры отработки военнослужащими ВВО огня из крупнокалиберных «Утесов»

В ходе занятий все военнослужащие, вне зависимости от своей воинской должности, осваивают ведение пулеметного огня по наземным и низколетящим воздушным целям.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «Звезда»

На полигоне Восточного военного округа (ВВО) «Успеновский» на острове Сахалин продолжается отработка слаженности танковых экипажей ВС РФ. Бойцы отрабатывают стрельбу из 12,7 мм крупнокалиберного пулемёта «Утес».

В ходе занятий по огневой подготовке все военнослужащие, вне зависимости от своей воинской должности, осваивают ведение пулеметного огня по наземным и низколетящим воздушным целям.

Учения на Сахалине проходят под руководством опытных офицеров ВВО и участников боевых действий в зоне специальной военной операции. Военнослужащие отрабатывают уничтожение живой силы и легкобронированной техники условного противника. Огонь по целям на расстоянии до 2 километров ведется с места.

Помимо этого, российские танкисты ежедневно выполняют нормативы по тактической и специальной подготовке. Проводятся занятия по вождению боевых машин в условиях сильно пересеченной местности, на которых экипажи преодолевают естественные и искусственные препятствия.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой подготовки экипажей танков Т-80. Военнослужащие вели прицельный огонь из гладкоствольных орудий и пулеметов по мишеням, имитирующим тяжелую технику и авиационные средства условного противника.