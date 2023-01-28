В МИД РФ заявили о наращивании США возможностей для шпионажа через устройства связи

Замглавы МИД Олег Сыромолотов напомнил, что США были уличены в использовании шпионских программ для взлома компьютеров по всему миру.

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Соединенные Штаты Америки наращивают свои возможности для шпионажа через персональные устройства связи. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов. Это происходит вопреки лозунгам Вашингтона о защите прав человека, подчеркнул дипломат.

«Спецслужбы США были уличены в использовании шпионских программ "Пегасус" и "Графит" для взлома персональных устройств связи, компьютеров по всему миру», - приводит ТАСС слова Сыромолотова.

Ранее замглавы МИД РФ рассказал о бесконтрольной раздаче НАТО «цифрового оружия» через Украину. По его словам, с начала специальной военной операции по защите мирного Донбасса число кибератак с территории Украины значительно возросло. Сыромолотов предупредил альянс о непредсказуемых последствиях подобных действий.