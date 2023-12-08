В стране и мире Минюст США возбудил новое уголовное дело против Хантера Байдена Анастасия Бобылева Как сообщает CNN, Федеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Хантера Байдена, однако точный характер обвинений выяснить не удалось. © Фото: Saquan Stimpson - CNP for NY Pos Consolidated News Photos Globallookpress Читайте нас на: Минюст США предъявил новые обвинения сыну американского президента Хантеру Байдену. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники. Точный характер обвинений неизвестен. Согласно сообщению, против Хантера Байдена уже возбуждено новое уголовное дело. По данным издания, специальный прокурор Дэвид Вайс в последние недели занимался сбором доказательств против сына президента в возможных уголовных делах об уплате налогов. Ранее Хантера Байдена вызвали в суд по делу о незаконном хранении оружия. При этом суд Делавэра отказал ему в ходатайстве присутствовать по видеосвязи, чтобы не обеспечивать «особого отношения». Экспертное мнение и аналитика