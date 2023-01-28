Российские МиГ-31 поднялись в воздух для патрулирования неба над зоной СВО

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи истребителей МиГ-31 выполнили задачи по воздушному патрулированию в небе над зоной специальной военной операции на Украине. Видео боевой работы летчиков опубликовало Минобороны РФ.

Летный состав совершает вылеты, обеспечивая прикрытие войск от ударов противника, воздушного нападения и разведки с его стороны. При обнаружении воздушных целей экипажи ВКС России осуществляют наведение и пуски ракет для их уничтожения.

Накануне летчик истребителя Су-35С рассказал об одной такой воздушной дуэли. Осуществляя патрулирование в заданном районе он обнаружил воздушную цель. Определив ее как украинский Су-25 летчик выполнил ракетный пуск и уничтожил вражеский «Грач».

Материал подготовли: Ян Брацкий, Николай Баранов