Турция успешно провела испытания сверхзвуковой ракеты IHA-122
Компания Baykar сообщила, что в рамках испытаний ракета IHA-122 успешно поразила цель на расстоянии 55 км от точки запуска.
© Видео: @BaykarTech Twitter © Фото: @BaykarTech Twitter
В Турции прошли испытания сверхзвуковой ракеты IHA-122, их провела авиастроительная компания Baykar. О событии сообщается в соцсети X (бывший Twitter) компании.
IHA-122 поразила цель на расстоянии 55 км от места запуска. Об успешном испытании пишет RT.
Ранее во Франции испытали новую модификацию ядерной стратегической баллистической ракеты M51.3. Она имеет дальность до 10тысяч километров. По словам министра обороны страны, тест доказал эффективность оружия.