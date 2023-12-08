Опубликованы кадры прибывших из Газы в Москву эвакуированных детей

Это уже десятый спецрейс, который доставил россиян из сектора Газа обратно на родину.

© Видео: МИД России © Фото: МИД России

Вечером 7 декабря в московский аэропорт Домодедово прибыл десятый спецрейс МЧС России, доставивший граждан РФ и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Министерство иностранных дел опубликовало кадры первых минут их пребывания в России.

«Десятый спецрейс МЧС России прибыл в международный аэропорт «Домодедово» из Каира. На борту — 68 граждан России и членов семей, эвакуированных из сектора Газа», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что все пассажиры обеспечены горячим питанием и теплой одеждой. Всего в Россию из зоны конфликта удалось вывезти уже более 760 человек, почти половина из которых - дети.