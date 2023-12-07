Спецборт МЧС с 68-ю россиянами из сектора Газа приземлился в Домодедово

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Самолет Ил-76 МЧС России из Каира приземлился в Домодедово. На борту находились 68 россиян и их близких, которых эвакуировали из сектора Газа. Об этом сообщает МЧС России.

Прибывшим выдали теплую одежду, питание и предметы первой необходимости. Также они могут получить информационную, психологическую и медицинскую помощь.

Ранее в ООН сообщили об «углубляющемся ужасе» в секторе Газа. По данным организации, большая часть населения анклава - 1,9 из 2,2 миллионов человек - вынуждены размещаться на юге сектора Газа в антисанитарных условиях. Им не хватает еды, воды, медикаментов.