В США заявили, что не поддержат проект Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

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В США по-прежнему не планируют поддерживать проект резолюции Совета безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Журналисты спросили Кирби о намерении США пересмотреть свою позицию по резолюции, которую в пятницу планирует рассмотреть Совбез ООН.

Ранее в Саудовской Аравии допустили, что документ так и не будет принят в Совбезе ООН из-за позиции некоторых постоянных членов. Глава МИД страны выразил непонимание, почему так трудно призвать к прекращению огня.

Число жертв в результате ударов Израиля по сектору Газа превысило 17 тысяч человек. ЦАХАЛ уничтожает здания, где, по их мнению, находятся секретные объекты ХАМАС. Но по-прежнему, в первую очередь, страдают мирные жители. По данным Bloomberg, Палестина и США начали разрабатывать послевоенный план управления сектором Газа.