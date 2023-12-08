Bloomberg: Палестина и США разрабатывают послевоенный план управления сектором Газа

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Почти сто мужчин были задержаны в городе Бейт - Лахия на севере сектора Газа. На допрос о причастности к боевым действиям против Тель - Авива их везли в военных грузовиках.

«Наши бойцы и представители разведки арестовали и допросили сотни людей, подозреваемых в участии в террористической деятельности. Также на протяжении вчерашнего дня многие сложили оружие. Данные, которые мы получаем в ходе допросов, способствуют дальнейшему ведению боевых действий», - сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

До предела вырос градус напряжения и на израильско-ливанской границе. Обмен ударами между ЦАХАЛ и группировкой «Хезболла» почти не прекращается с момента обострения конфликта седьмого октября. Убитые и раненые есть с обеих сторон. Накануне ВВС Израиля нанесли один из самых мощных ударов по ливанской территории.

«Пусть наши враги тоже обратят внимание на этот дух: если "Хезболла" решит начать полномасштабную войну, то Бейрут и южный Ливан, который недалеко отсюда, превратятся в Газу и Хан-Юнис. Мы полны решимости победить и добьемся этого с вашей помощью», - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Тем временем Reuters опубликовало журналистское расследование гибели своего журналиста Иссама Абдаллы 13 октября на юге Ливана. По данным агентства, репортер получил смертельные ранения, а еще шесть его коллег пострадали в результате выстрелов израильского танка. СМИ сообщают, что экипаж не мог не видеть группу журналистов.

«Мы с самого начала знали, что Израиль - варвар и преступник, который выбирает в качестве мишени журналистов, детей, гражданских лиц, но им (Израилю и международному сообществу) нужны были доказательства. Правда заключается в том, что Израиль за это будет привлечен к ответственности», - рассказала мать журналиста Фатима Абдалла.

Reuters разместил материал о реакции на публикацию со стороны Армии обороны Израиля. В ЦАХАЛ заявили, что журналист погиб в зоне боевых действий, где было очень опасно, но обещают разобраться.

Тем временем ХАМАС, разбившись на небольшие группы, вступает в перестрелки с ЦАХАЛ на севере эксклава. Были опубликованы кадры с нагрудной видеокамеры одного из уже ликвидированных боевиков, которую нашли израильские военные. На них радикалы по-пластунски и очень осторожно перемещаются из комнаты в комнату. Там они оборудовали позиции для стрельбы из окон.

Но ЦАХАЛ продолжают проводить масштабные рейды и на юге Сектора Газа. Военные корабли Армии обороны поражают цели в городе Хан - Юнис, который по версии израильского командования, является основной базой лидеров боевиков.

При этом именно в южной части эксклава растут лагеря беженцев, куда от обстрелов были вынуждены бежать сотни тысяч мирных жителей со всего сектора Газа. Но и здесь число раненых уже исчисляется десятками, сообщает Палестинское общество Красного полумесяца. Число пострадавших множится каждый день. Палаты местных больниц переполнены.

Агентство Bloomberg сообщает, что на Западном берегу реки Иордан палестинская администрация и чиновники из США разрабатывают послевоенный план управления сектором Газа. При этом обе стороны сошлись во мнении, что Израиль не должен оккупировать эксклав, выгонять оттуда местных или превращать его районы в буферную зону. В палестинском руководстве считают, планы Тель-Авива по полной ликвидации ХАМАС обречены на провал.

В ХАМАС уверены, что из-за активной фазы боевых действий и ударов ЦАХАЛ по лагерям беженцев и больницам, шансов на возобновление перемирия и новый обмен пленными с каждым днем становится все меньше. В Армии обороны Израиля сегодня заявили, военные не нанесут удары по 150 зданиям, которые считаются убежищами для гражданских. Координаты этих объектов среди которых есть и школы, в ЦАХАЛ направили представители ООН.