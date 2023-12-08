В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Bloomberg: Палестина и США разрабатывают послевоенный план управления сектором Газа

Андрей Лазарев
21:02 08.12.2023
Армия Израиля продолжает наносить удары по подземным убежищам боевиков и зданиям на севере сектора Газа.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Почти сто мужчин были задержаны в городе Бейт - Лахия на севере сектора Газа. На допрос о причастности к боевым действиям против Тель - Авива их везли в военных грузовиках.

«Наши бойцы и представители разведки арестовали и допросили сотни людей, подозреваемых в участии в террористической деятельности. Также на протяжении вчерашнего дня многие сложили оружие. Данные, которые мы получаем в ходе допросов, способствуют дальнейшему ведению боевых действий», - сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

До предела вырос градус напряжения и на израильско-ливанской границе. Обмен ударами между ЦАХАЛ и группировкой «Хезболла» почти не прекращается с момента обострения конфликта седьмого октября. Убитые и раненые есть с обеих сторон. Накануне ВВС Израиля нанесли один из самых мощных ударов по ливанской территории.

«Пусть наши враги тоже обратят внимание на этот дух: если "Хезболла" решит начать полномасштабную войну, то Бейрут и южный Ливан, который недалеко отсюда, превратятся в Газу и Хан-Юнис. Мы полны решимости победить и добьемся этого с вашей помощью», - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Тем временем Reuters опубликовало журналистское расследование гибели своего журналиста Иссама Абдаллы 13 октября на юге Ливана. По данным агентства, репортер получил смертельные ранения, а еще шесть его коллег пострадали в результате выстрелов израильского танка. СМИ сообщают, что экипаж не мог не видеть группу журналистов.

«Мы с самого начала знали, что Израиль - варвар и преступник, который выбирает в качестве мишени журналистов, детей, гражданских лиц, но им (Израилю и международному сообществу) нужны были доказательства. Правда заключается в том, что Израиль за это будет привлечен к ответственности», - рассказала мать журналиста Фатима Абдалла.

Reuters разместил материал о реакции на публикацию со стороны Армии обороны Израиля. В ЦАХАЛ заявили, что журналист погиб в зоне боевых действий, где было очень опасно, но обещают разобраться.

Тем временем ХАМАС, разбившись на небольшие группы, вступает в перестрелки с ЦАХАЛ на севере эксклава. Были опубликованы кадры с нагрудной видеокамеры одного из уже ликвидированных боевиков, которую нашли израильские военные. На них радикалы по-пластунски и очень осторожно перемещаются из комнаты в комнату. Там они оборудовали позиции для стрельбы из окон.

Но ЦАХАЛ продолжают проводить масштабные рейды и на юге Сектора Газа. Военные корабли Армии обороны поражают цели в городе Хан - Юнис, который по версии израильского командования, является основной базой лидеров боевиков.

При этом именно в южной части эксклава растут лагеря беженцев, куда от обстрелов были вынуждены бежать сотни тысяч мирных жителей со всего сектора Газа. Но и здесь число раненых уже исчисляется десятками, сообщает Палестинское общество Красного полумесяца. Число пострадавших множится каждый день. Палаты местных больниц переполнены.

Агентство Bloomberg сообщает, что на Западном берегу реки Иордан палестинская администрация и чиновники из США разрабатывают послевоенный план управления сектором Газа. При этом обе стороны сошлись во мнении, что Израиль не должен оккупировать эксклав, выгонять оттуда местных или превращать его районы в буферную зону. В палестинском руководстве считают, планы Тель-Авива по полной ликвидации ХАМАС обречены на провал.

В ХАМАС уверены, что из-за активной фазы боевых действий и ударов ЦАХАЛ по лагерям беженцев и больницам, шансов на возобновление перемирия и новый обмен пленными с каждым днем становится все меньше. В Армии обороны Израиля сегодня заявили, военные не нанесут удары по 150 зданиям, которые считаются убежищами для гражданских. Координаты этих объектов среди которых есть и школы, в ЦАХАЛ направили представители ООН.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:05 В стране и мире
Видео
Появилось видео с заявлением Путина о намерении идти на выборы президента РФ
17:27 Спорт
МОК допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе
17:17 В стране и мире
Mash: Леонид Агутин экстренно госпитализирован в Москве
15:37 В стране и мире
Песков: заявление Путина об участии в выборах не было заготовкой
14:38 В стране и мире
Видео
Эксперт Долгова допустила заморозку цен на яйца на нынешнем уровне
Популярное
Глава Минфина Силуанов назвал «Буратино» лучшим мультфильмом по финграмотности
Видео
Астронавты NASA разгадали тайну помидора черри, пропавшего на МКС 8 месяцев назад
Видео
Путин пошутил над желанием главы банка ВТБ Костина стать султаном
В Италии показали кадры, как Артем Усс сбегал из-под ареста
Тейлор Свифт обошла Путина и Барби в номинации «Человек года» журнала Time
Видео
Опубликованы кадры сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.