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Москвичей призвали воздержаться от поездок на личном транспорте из-за тумана

Семен Лавров
22:26 28.01.2023
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и не совершать внезапных маневров.
Москвичей призвали воздержаться от поездок на личном транспорте из-за тумана
© Фото: ТРК ВС РФ «Звезда»
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Жителей российской столицы предупредили о сильном тумане, который окутает город вечером в субботу. Соответствующее сообщение появилось на Официальном портале мэра Москвы.

«С вечера 28 января до утра 29-го в Москве местами прогнозируют туман с видимостью от 200 до 700 метров», - говорится в публикации.

Кроме того, ожидается сильная гололедица, которая вместе с туманом создаст высокий риск ДТП. В связи с этим, жителям города рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте. В случае, если сесть за руль необходимо, важно соблюдать скоростной режим и не совершать внезапных маневров.

Сложная обстановка на дорогах, вызванная погодными условиями, сейчас наблюдается в том числе и в США. В субботу на трассе 39/90 в штате Висконсин произошло массовок ДТП, в котором столкнулись 85 автомобилей. В результате происшествия были госпитализированы более 20 человек.

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