Военное крыло ХАМАС заявило о гибели пленного солдата ЦАХАЛ

В бригаде «Аль-Кассам» сообщили, что в результате бомбежки ЦАХАЛ было убито и ранено несколько других израильских солдат.

© Фото: Yousef Mohammed Keystone Press Agency Globallookpress

Военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС заявило о гибели израильского солдата при попытке его освобождения.

«За последние сутки воинам за веру "Аль-Кассам" удалось сорвать попытку освобождения пленного солдата Саара Баруха, что привело к его смерти», - цитирует РИА Новости заявление представителя военного крыла Абу Убейды.

Кроме того, представитель бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) сообщил, что при бомбежках армии Израиля сектора Газа погибли и получили ранения несколько других солдат ЦАХАЛ.

Ранее израильская армия сообщила, что нанесла удары по объектам и инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. По сообщению ЦАХАЛ, со стороны Ливаны было зафиксировано несколько пусков в сторону Израиля.