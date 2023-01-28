В Чехии озвучили результаты выборов на пост президента страны после обработки 100% протоколов

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Бывший глава Военного комитета НАТО и отставной генерал Петр Павел набрал 58,32% голосов избирателей на завершившемся сегодня втором туре президентских выборов в Чехии. Он заручился поддержкой 3 358 926 жителей страны.

Его соперник экс-премьер Андрей Бабиш получил 41,67% голосов. Об этом сообщает Чешское телевидение со ссылкой на статическое управление страны. Сейчас уже обработано 100% бюллетеней. Отмечается, что явка составила 70,25%.

Ранее победу Павела подтвердил премьер-министр Петр Фиала. Он уже поздравил отставного генерала с избранием. Спикер чешского парламента Маркета Пекарова-Адамова заявила, что инаугурация состоится 9 марта.

Отметим, Павел придерживается прозападного курса. В частности, он выступает за решительную поддержку Киева, тогда как Бабиш выступает за прекращение конфликта, критиковал чешское правительство за то, что оно ставит интересы Украины выше чешских.