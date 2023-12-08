Глава World Athletics Коу заявил, что легкоатлеты из РФ не выступят на ОИ-2024

По словам главы организации, такое решение было принято на Олимпийском саммите.

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не сняла с легкоатлетов из Российской Федерации отстранение. Глава организации Себастьян Коу заявил, что они не будут представлены на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

По словам главы World Athletics, это решение было поддержано на Олимпийском саммите.

«У международных федераций есть приоритетное право давать собственную оценку отбора спортсменов», - цитирует ТАСС слова Коу.

Он также добавил, что позиция была принята почти единогласно членами легкоатлетической семьи. По словам Себастьяна Коу, российских спортсменов можно будет увидеть на Олимпийских играх в Париже, но не в легкой атлетике.

Ранее Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до ОИ-2024 в Париже в нейтральном статусе. Сообщалось, что спортсмены будут допущены до Игр, если пройдут квалификацию в своих видах спорта.