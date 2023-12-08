Россия выразила надежду на поддержку СБ ООН резолюции ОАЭ по Газе

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Российская Федерация рассчитывает, что все члены Совета Безопасности ООН проголосуют за проект резолюции ОАЭ, призывающей к прекращению огня в Газе. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

«Сегодня у совета есть хорошая возможность положить конец этой ненормальной ситуации и сделать то, что ждет от него международное сообщество», - цитирует РИА Новости слова Полянского на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

По словам первого заместителя постпреда РФ при ООН, для того, чтобы прекратить кровопролитие в Газе, необходимо принять проект резолюции, который подготовили Объединенные Арабские Эмираты.

«Рассчитываем, что все наши коллеги найдут в себе силы и мужество это сделать», - добавил Полянский.

Ранее в боях в секторе Газа за сутки погибли пять солдат израильской армии. По данным ЦАХАЛ, в общем списке погибших военнослужащих, включая офицеров, на 8 декабря было 418 человек.