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Под усадьбой Владимира Набокова нашли фундамент дворца царевича Алексея

Павел Кутаренко
21:21 28.01.2023
Из-за сенсационной находки реставрацию в музее пришлось остановить.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В селе Рождествено недалеко от Санкт-Петербурга идет реставрация усадьбы писателя Владимира Набокова. В ходе работ под почти метровым слоем грунта нашли старинную кладку из валунов и кирпичей. Специалисты предполагают, что это фундамент дворца царевича Алексея - старшего сына Петра I, которого император приговорил к смерти за измену.

Получается, что усадьбу Набокова построили прямо на развалинах дворца. Это подтверждают и артефакты, обнаруженные при археологических раскопках.

«Вот осколок голландской курительной трубки, благодаря которой мы четко понимаем, что здесь была активная строительная деятельность в начале XVIII века», - показывает председатель Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой.

Из-за сенсационной находки реставрацию остановили. В проект придется вносить коррективы. Объект сложный. Состояние усадьбы, которая пережила серьезный пожар, оставляет желать лучшего.

«Проблема нашей усадьбы в том, что после пожара 1995 года реставрация не была завершена. Но мы понимали, что современная музейная экспозиция должна строиться в более комфортных условиях. Ну и само деревянное здание требует более качественных работ», - отмечает заведующая музеем-усадьбой «Рождествено» Ирина Авикайнен.

После завершения реставрации здесь будут сразу две экспозиции - о Владимире Набокове и об истории края. Обнаруженный фундамент дворца станет частью выставочного пространства.

Напомним, в 2021 году тысячи уникальных артефактов из семейного архива Владимира Набокова вернулись на Родину писателя. Долгое время личные вещи писателя хранились в Швейцарии, где он жил последние годы.

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