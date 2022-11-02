В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Строки, вдохновленные личным: музыкант Фролов-Крымский выступил перед участниками СВО в госпитале Вишневского

Анна Назайкина
18:54 02.11.2022
Музыкант связал свое выступление с приближающимся Днем народного единства.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В госпитале имени Вишневского для раненых участников специальной военной операции был организован поэтический вечер. Перед военнослужащими выступил поэт и музыкант Константин Фролов-Крымский.

Для выздоравливающих участников СВО и сотрудников госпиталя он прочитал свои стихотворения, а также исполнил несколько песен. Музыкант связал свое выступление перед военнослужащими с приближающимся Днем народного единства.

«Поскольку мы сейчас накануне Дня народного единства, это добавляет нашему выступлению определенного веса, я так думаю, и значения. Мы готовы выступать, работать... Все на благо победы, на благо наших ребят, которые сражаются. Я считаю это своим долгом», - сказал он.

По мнению артиста, участники спецоперации, получающие лечение и восстанавливающие свое здоровье, являются «главными людьми», которым в данный момент необходимо все внимание.

«Внимание и медицинское, и эстетическое, материальное - любое. Они отдают самое дорогое, что у них есть, - свои здоровье и жизнь», - добавил Фролов-Крымский.

В одной из исполненных композиций прозвучало: «У меня закалка дедова». Эти слова были вдохновлены личными переживаниями музыканта. Он рассказал, что его дед участвовал в Великой Отечественной войне. Был призван в армию в марте 1942 года.

«Сразу же он попал в блокадный Ленинград. Он прошел всю блокаду. И потом он дошел до острова Рюгин. Весь Прибалтийский фронт - это его боевой путь. У меня его листок, где указаны города, поселки, которые они освобождали. Потом он был на обратном пути в Берлине», - рассказал артист.

Так же и строки «Я сам отец, мой сын живым вернулся, я знаю, что такое ждать» появились не просто так - сын Фролова-Крымского участвовал в специальной военной операции по защите Донбасса.

Несмотря на то мужчина не служил в армии из-за проблем со слухом и зрением, когда началась СВО, он отправился в зону боевых действий добровольцем.

«Мы об этом узнали только в последний момент, когда он нас пригласил попрощаться... И три месяца честно там провоевал. Это Попасная, это Стаханов», - поделился переживаниями музыкант.

Сыну артиста пришлось пережить ранение, контузию, а затем госпиталь. Фролов-Крымский также рассказал, что случившееся с сыном натолкнуло его на создание стихотворения «Подарок маме».

«Дело в том, что контузию он получил в день рождения мамы, и то, что он остался жив, - это был главный подарок», - объяснил поэт.

Ранее заслуженные артисты Российской Федерации навестили раненых участников спецоперации на Украине в филиале №8 Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко в Московской области.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:02 В стране и мире
Видео
Развожаев предложил Путину развернуть производство морских дронов на предприятиях Севастополя
18:31 В стране и мире
В Москве задержали раздавившего такси водителя грузовика
18:09 В стране и мире
В РАНХиГС заявили об отъезде ректора Мау в плановый ежегодный отпуск
18:08 В стране и мире
Видео
«Это священная миссия»: тульский губернатор Дюмин проводил мобилизованных к месту выполнения боевых задач
17:36 В стране и мире
МИД РФ: применение ядерного оружия гипотетически допускается лишь в ответ на агрессию с ОМУ
Популярное
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.