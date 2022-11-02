Строки, вдохновленные личным: музыкант Фролов-Крымский выступил перед участниками СВО в госпитале Вишневского

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В госпитале имени Вишневского для раненых участников специальной военной операции был организован поэтический вечер. Перед военнослужащими выступил поэт и музыкант Константин Фролов-Крымский.

Для выздоравливающих участников СВО и сотрудников госпиталя он прочитал свои стихотворения, а также исполнил несколько песен. Музыкант связал свое выступление перед военнослужащими с приближающимся Днем народного единства.

«Поскольку мы сейчас накануне Дня народного единства, это добавляет нашему выступлению определенного веса, я так думаю, и значения. Мы готовы выступать, работать... Все на благо победы, на благо наших ребят, которые сражаются. Я считаю это своим долгом», - сказал он.

По мнению артиста, участники спецоперации, получающие лечение и восстанавливающие свое здоровье, являются «главными людьми», которым в данный момент необходимо все внимание.

«Внимание и медицинское, и эстетическое, материальное - любое. Они отдают самое дорогое, что у них есть, - свои здоровье и жизнь», - добавил Фролов-Крымский.

В одной из исполненных композиций прозвучало: «У меня закалка дедова». Эти слова были вдохновлены личными переживаниями музыканта. Он рассказал, что его дед участвовал в Великой Отечественной войне. Был призван в армию в марте 1942 года.

«Сразу же он попал в блокадный Ленинград. Он прошел всю блокаду. И потом он дошел до острова Рюгин. Весь Прибалтийский фронт - это его боевой путь. У меня его листок, где указаны города, поселки, которые они освобождали. Потом он был на обратном пути в Берлине», - рассказал артист.

Так же и строки «Я сам отец, мой сын живым вернулся, я знаю, что такое ждать» появились не просто так - сын Фролова-Крымского участвовал в специальной военной операции по защите Донбасса.

Несмотря на то мужчина не служил в армии из-за проблем со слухом и зрением, когда началась СВО, он отправился в зону боевых действий добровольцем.

«Мы об этом узнали только в последний момент, когда он нас пригласил попрощаться... И три месяца честно там провоевал. Это Попасная, это Стаханов», - поделился переживаниями музыкант.

Сыну артиста пришлось пережить ранение, контузию, а затем госпиталь. Фролов-Крымский также рассказал, что случившееся с сыном натолкнуло его на создание стихотворения «Подарок маме».

«Дело в том, что контузию он получил в день рождения мамы, и то, что он остался жив, - это был главный подарок», - объяснил поэт.

Ранее заслуженные артисты Российской Федерации навестили раненых участников спецоперации на Украине в филиале №8 Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко в Московской области.