Глава Минфина Силуанов назвал «Буратино» лучшим мультфильмом по финграмотности

© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Министр финансов России Антон Силуанов назвал «Буратино» своим любимым мультфильмом по финансовой грамотности, потому что он учит не гнаться за быстрыми деньгами.

«Любимый мультик именно по финансовой грамотности? Наверное, знаете, на ум приходит что-то типа "Буратино". Надо не гнаться за большими деньгами, сразу быстро получить деньги - дерево посадить, на котором растут доллары, или рубли, или какие-то другие денежные знаки. Надо иметь хороших бизнес-партнеров. Вот, наверное, самое главное», - заявил Силуанов на выставке «Россия».

Силуанов отметил, что очень важно заниматься своим образованием, чтобы полученные знания потом применять с коллегами по бизнесу, которые, как правило, являются школьными или институтскими друзьями.

«Поэтому знания, команда и креатив - это, наверное, такие основные составляющие успеха, которые, кстати, были в "Буратино"», - резюмировал Силуанов.

При содействии Министерства финансов уже неоднократно выходили эпизоды про финграмотность с героями «Простоквашино» и «Смешариков».

Ранее ИИ придумал и прочитал Путину сказку про горящую избушку Деда Мороза и Снегурочки и пришедшего на помощь доброго волшебника, которого глава государства назвал МЧС.