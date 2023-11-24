ИИ придумал и прочитал Путину сказку про горящую избушку Деда Мороза и Снегурочки

Когда по сюжету придуманной ИИ сказки Деду Морозу со Снегурочкой пришел на помощь добрый волшебник, Путин сказал, что это МЧС.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Искусственный интеллект придумал и прочитал новогоднюю сказку для президента России Владимира Путина на выставке в Центре международной торговли в Москве, представленной в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

По сюжету, придуманному ИИ, при подготовке к празднику у Деда Мороза и Снегурочки загорелась избушка, но произошло чудо - появился добрый волшебник, который спас деревянный дом. Дед Мороз со Снегурочкой поблагодарили его и спросили, что могут сделать. Добрый волшебник ответил, что давно не видел настоящих чудес и хотел бы их увидеть. Вместо посоха, по мнению ИИ, у Деда Мороза была волшебная палочка.

Когда ИИ рассказывал про появление доброго волшебника, российский лидер добавил, что это МЧС.

Внедрение искусственного интеллекта в различные отрасли промышленности и экономики стало одной из ключевых тем на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, который прошел в начале сентября.