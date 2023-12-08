Президент ФФР Мамедов заявил, что МОК пытается разделить россиян на плохих и хороших

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Kenjiro Matsuo, AFLO, Globallookpress

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в беседе со «Звездой» рассказал, что пока рано делать выводы, пока Международный олимпийский комитет не прислал какие-либо официальные документы по вопросу допущения россиян к Олимпийским играм в Париже.

По словам главы ФФР, последние полтора года только и создается «звон», но никаких официальных документов не высылается.

«МОК сам ничего не понимает. Они просто постоянно что-то сбрасывают в наше общество. Наше общество начинает комментировать: "давайте так, давайте сяк". Я уже много раз говорил, они вот этими вбросами пытаются разделить на "хороших" россиян для них, которые будут выезжать в нейтральном статусе, и на "плохих", которые откажутся выступать в нейтральном статусе», - рассказал Мамедов.

Ранее Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом МОК написал на своем официальном сайте, проинформировав, что до ОИ будут допущены спортсмены, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта.