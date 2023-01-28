Лукашенко выпил водки в честь победы Соболенко на Australian Open

Президент Белоруссии отметил, что у спортсменки теперь «все есть» и надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выпил рюмку водки в честь победы своей соотечественницы Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Пул Первого».

«Арина, за тебя!», - произнес глава государства.

При этом Лукашенко отметил, что у спортсменки теперь «все есть» и надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед.

Соболенко встретилась в финале австралийского чемпионата с уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной, выступавшей под флагом Казахстана. В противостоянии, которое длилось почти два с половиной часа, Арина одержала победу со счетом 4:6, 6:3, 6:4.