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Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира Australian Open

Семен Лавров
15:01 28.01.2023
В финальном матче против уроженки Москвы, представлявшей на турнире Казахстан, она одержала победу со счетом 4:6, 6:3, 6:4.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира Australian Open
© Фото: Frank Molter, dpa, GlobalLookPress
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В финальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по большому теннису определена победительница турнира. Ей стала спортсменка из Белоруссии Арина Соболенко.

В противостоянии с уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной, которая выступала под казахстанским флагом, она одержала победу со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Матч длился 2 часа 28 минут.

Напомним, что в финальной игре Australian Open среди юниоров ранее встретились две спортсменки из России. Алина Корнеева обыграла Мирру Андрееву со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5 и стала победительницей турнира. Россиянки провели на корте 3 часа 19 минут.

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