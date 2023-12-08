Знакомая рассказала о жизни подозреваемого по делу со шприцем в каршеринге

По словам бывшей девушки подозреваемого, он вел разгульный образ жизни и употреблял наркотики.

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Бывшая девушка подозреваемого по делу об отравлении десятилетней девочки мефедроном через оставленный в машине каршеринга шприц рассказала, какой образ жизни он вел. Об этом сообщает «360».

По ее словам, задержанный сегодня житель Ставропольского края работал в Москве в автосалоне, а в родном крае был продавцом-консультантом в магазине.

«Он вел разгульный образ жизни, он это любил», - сказала его бывшая девушка.

Она уточнила, что знала о его судимости и что он употребляет наркотические вещества. По ее словам, подозреваемый был разведен, детей не было. С отцом перестал общаться давно, после поступления в колледж.

По информации следствия, в августе 37-летний мужчина употребил наркотик в салоне арендованного автомобиля, оставил шприц и ушел. Когда следующие пассажиры выходили из автомобиля, то ребенок случайно укололся шприцем. Экспертиза показала, что там был мефедрон. Родители обратились в полицию.