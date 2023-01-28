Спорт Спорт Спорт

В УАФ потребовали запретить товарищеские матчи с клубами из РФ в Турции

Семен Лавров
17:55 28.01.2023
Пресс-секретарь Украинской ассоциации футбола считает, что Россия и Белоруссия должны быть полностью изолированы.
В УАФ потребовали запретить товарищеские матчи с клубами из РФ в Турции
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Товарищеские футбольные матчи с участием российских команд, которые проводятся в рамках спортивных сборов в Турции, являются нарушением ограничений FIFA и UEFA. Об этом заявил Пресс-секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Александр Глывинский.

«Хотя игры в Турции имеют неофициальный статус, мы считаем это нарушением режима изоляции российского спорта», - приводит его слова The Athletic.

Он также потребовал от международных спортивных организаций запретить проведение таких матчей. Украинские футбольные клубы не будут играть с командами, которые принимали в них участие, предупредил Глывинский.

«Россия и Белоруссия должны быть полностью изолированы», - считает он.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены должны участвовать в олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже, в нейтральном статусе. Отстранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии, напомнил президент организации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:55 Спорт
В УАФ потребовали запретить товарищеские матчи с клубами из РФ в Турции
17:18 В стране и мире
Видео
В США 85 машин столкнулись из-за снега
17:15 В стране и мире
На Украине депутат «отдала» половину Закарпатской области Венгрии
17:16 В стране и мире
«Сербский Вестник»: в Косово албанец расстрелял автомобиль с двумя женщинами
16:36 В стране и мире
Врач Чхаидзе заявил, что Саакашвили может умереть без медпомощи
Популярное
Видео
Избиение молотком мужа Пелоси попало на видео
Видео
Оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» рассказал, что в прицел танка видно «даже мышь за два километра»
Видео
Студентка РУДН попросила Путина взять ее на работу в АП
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.