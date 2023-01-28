В УАФ потребовали запретить товарищеские матчи с клубами из РФ в Турции

Пресс-секретарь Украинской ассоциации футбола считает, что Россия и Белоруссия должны быть полностью изолированы.

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Товарищеские футбольные матчи с участием российских команд, которые проводятся в рамках спортивных сборов в Турции, являются нарушением ограничений FIFA и UEFA. Об этом заявил Пресс-секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Александр Глывинский.

«Хотя игры в Турции имеют неофициальный статус, мы считаем это нарушением режима изоляции российского спорта», - приводит его слова The Athletic.

Он также потребовал от международных спортивных организаций запретить проведение таких матчей. Украинские футбольные клубы не будут играть с командами, которые принимали в них участие, предупредил Глывинский.

«Россия и Белоруссия должны быть полностью изолированы», - считает он.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены должны участвовать в олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже, в нейтральном статусе. Отстранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии, напомнил президент организации.